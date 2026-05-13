Jリーグは５月13日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節の“東京クラシック”FC町田ゼルビア対東京ヴェルディを町田GIONスタジアムで開催した。立ち上がりから主導権を握ったのはホームの町田だった。鋭い速攻からチャンスを作り出し、積極的にゴールへ迫る。32分にはテテ・イェンギがペナルティエリア内でシュートを放つも、ボールは枠の上へ。さらに42分、徳村楓大がミドルシュートで狙ったが、相手GKの好セーブに阻