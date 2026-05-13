“東京クラシック”は町田に軍配！ 90分でゴール生まれず、PK戦を制して３連勝！ 東京Vは厳しい３連敗
Jリーグは５月13日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節の“東京クラシック”FC町田ゼルビア対東京ヴェルディを町田GIONスタジアムで開催した。
立ち上がりから主導権を握ったのはホームの町田だった。鋭い速攻からチャンスを作り出し、積極的にゴールへ迫る。32分にはテテ・イェンギがペナルティエリア内でシュートを放つも、ボールは枠の上へ。さらに42分、徳村楓大がミドルシュートで狙ったが、相手GKの好セーブに阻まれた。
一方の東京Vは、守備面で集中した対応を見せ、町田の攻撃を粘り強く封じる。ただ、攻撃ではなかなかスペースを見つけられず、思うように前進できない時間帯が続いた。
前半は互いに決め手を欠き、スコアレスで終了した。
後半に入っても拮抗した展開は変わらない。東京Vは52分、こぼれ球に反応した鈴木海音が強烈なシュートを放つ。しかし、わずかにゴール右へ外れ、先制点とはならなかった。
対する町田も80分、右サイドから仕掛けた藤尾翔太がシュートを狙うが、GKの正面に飛ぶ。
最後まで両チームともゴールを奪えず、試合は０−０のままPK戦へ突入。この緊迫のPK戦４−２で制した町田が３連勝を飾った。一方、敗れた東京Vは３連敗となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりから主導権を握ったのはホームの町田だった。鋭い速攻からチャンスを作り出し、積極的にゴールへ迫る。32分にはテテ・イェンギがペナルティエリア内でシュートを放つも、ボールは枠の上へ。さらに42分、徳村楓大がミドルシュートで狙ったが、相手GKの好セーブに阻まれた。
前半は互いに決め手を欠き、スコアレスで終了した。
後半に入っても拮抗した展開は変わらない。東京Vは52分、こぼれ球に反応した鈴木海音が強烈なシュートを放つ。しかし、わずかにゴール右へ外れ、先制点とはならなかった。
対する町田も80分、右サイドから仕掛けた藤尾翔太がシュートを狙うが、GKの正面に飛ぶ。
最後まで両チームともゴールを奪えず、試合は０−０のままPK戦へ突入。この緊迫のPK戦４−２で制した町田が３連勝を飾った。一方、敗れた東京Vは３連敗となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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