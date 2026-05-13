富山に暮らす私たちに欠かせない「車」に関連する製品にも影響が出ています。清水キャスター「車に欠かせないエンジンオイル。こちらの店では現在、一部の商品が欠品となっています。そうした中、購入できる数を限定するなど対応を取っています」この店では、10種類のメーカーのエンジンオイルを取り扱っていますが、棚を見ると欠品中のお知らせがー。定期的に入荷はあるものの、売り場に並ぶ商品数は通常