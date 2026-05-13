星野リゾートが展開する「星のや沖縄」(沖縄県中頭郡)は6月1日より、「美と健康のオールインクルーシブひとり旅」(1名221,200円〜)をリニューアルして通年販売する。海を臨むインフィニティプールでの寛ぎコロナ禍を経て「ひとりで過ごす時間」の価値が再認識され、ひとり旅市場は拡大している。同施設ではこれまで、同行者に気兼ねなく自分らしく過ごせる旅を提案してきた。利用者からは「ゆっくり過ごしながら多彩な体験も叶い、