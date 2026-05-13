静岡市で13日、国内最大級の広告の大会が開かれ広告主や広告会社マスコミの関係者などが一堂に会しました。13日静岡市のグランシップで開かれた「全日本広告連盟静岡大会」は広告の社会的使命を推進することを目的に毎年5月に開かれています。静岡での開催は16年ぶりで、全国から広告関係者らおよそ1000人が出席しました。静岡大会の会長を務める大須賀紳晃さんが開会宣言し、ことしのテーマである「広告の可能性は十人十色