北陸新幹線の延伸ルートをめぐり12日、北陸3県の知事が合同で要望書を国などに提出しました。具体的な着工ルートについて明言しなかった石川県の山野之義知事に対し、県議からは石川県の主張を強めていくべきとの声が上がっています。北陸新幹線の延伸ルートについて県内では、県議会ですでに現行の小浜・京都ルートから米原ルートへの再考を国に求めるよう決議されています。しかし、12日、要望の後に行われた会見で、富山県と福