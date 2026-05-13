高知県と愛媛県の知事が5月13日に高知県中土佐町で協議し、人口減少対策や防災対策など共通課題について連携して国に働きかけることなどを申し合わせました。「愛媛・高知交流会議」は1999年から両県で交互に開かれているもので今回が26回目です。愛媛県の中村時広知事は13日に中土佐町を訪れ、津波浸水対策で5年前に高台へ移転した中土佐町役場で県の茺田知事と共通課題について協議しました。テーマは人口減少対策や