捨てられたわんこの感動的な物語が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で6万9000回再生を突破し、「涙が止まりません」「表情が全然違う」「幸せになれてよかった」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『ダンボールに閉じ込められ、捨てられた子犬たちがいる』と連絡があり…壮絶な出会いと『現在の光景』】 閉じ込められた子犬たち TikTokアカウント「dondon.oukoku.cat