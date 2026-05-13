天下人・秀吉ほど“出世”という言葉が似合う人物はいないのではないでしょうか？しかしその成功の裏には、常に弟・秀長という存在がありました。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも描かれている兄弟のバランスこそ、豊臣政権の原動力だったのかもしれません。『豊臣兄弟！』を記事で追ってきた「婦人公論.jp」は“豊臣兄弟原点の地”をめぐるツアーを読売旅行と企画。現地を本郷和人先生の解説とともに歩き、あらためて見えてきたも