鶴岡市の名産「湯田川孟宗」の出荷がピークを迎えています。ことしは当初見込んでいた収穫量をすでに上回るほどの豊作となっています。鶴岡市湯田川地区の山では、13日朝早くから「湯田川孟宗」の収穫作業が行われていました。慣れた手つきで次々に孟宗を掘っているのは、この道およそ60年のベテラン阿部正喜さん（77）です。JA鶴岡湯田川孟宗部会 阿部正喜会長「13日は明るいうちから4時45分頃から掘った。朝早い方が新鮮で