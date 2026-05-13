[故障者情報]徳島ヴォルティスは13日、MF岩尾憲が左下腿三頭筋肉離れと診断されたことを発表した。岩尾は6日のJ2・J3百年構想リーグWEST-A第15節・アルビレックス新潟戦で負傷。今季はここまで15試合に出場していた。