【モデルプレス＝2026/05/13】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が5月12日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食を公開し、話題となっている。【写真】元モー娘。のイケメン夫「栄養満点」刺身に味噌汁…手作り朝食披露◆庄司智春「完全勝利の朝食」公開庄司は「朝食 冷蔵庫を開けたら 昨日の残り物のお刺身があった 昨日は仕事で家で夕食を食べれてなかったので おっラッキーじゃんとつぶやき 豆腐となめこのお味噌汁を作ってみ