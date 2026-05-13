池袋PARCOの「ちいかわレストラン」（パルコ）で開催中の討伐フェアの「ちいかわレストラン“討伐フェア”ドリンクスタンド」、「ちいかわレストラン グッズショップ」が福岡PARCOにて、5月14日（木）より同時開催される。 【画像】福岡PARCOにて開催の「ちいかわレストラン」討伐フェア 討伐フェアは、討伐をテーマに『ちいかわ』の漫画からエピソードから厳選してメニュー化したフェア。ドリンクスタン