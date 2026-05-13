池袋PARCOの「ちいかわレストラン」（パルコ）で開催中の討伐フェアの「ちいかわレストラン“討伐フェア”ドリンクスタンド」、「ちいかわレストラン グッズショップ」が福岡PARCOにて、5月14日（木）より同時開催される。

【画像】福岡PARCOにて開催の「ちいかわレストラン」討伐フェア

討伐フェアは、討伐をテーマに『ちいかわ』の漫画からエピソードから厳選してメニュー化したフェア。ドリンクスタンドは、JA全農の直営飲食店舗「みのりカフェ 福岡パルコ店」での開催となり、JA全農ならではの取り組みとして、福岡県産博多あまおうや大分県産かぼす、沖縄県産マンゴーなど一部国産食材を活用した【福岡PARCO限定ver.】で提供される。

“討伐フェア”オリジナルメニューのドリンク全３種、サイドメニュー２種が提供。「福岡PARCO限定ver.なんか大きい討伐成功！クリームソーダ」や「福岡PARCO限定ver.虫（緑）討伐アイスデザート」「ハチワレのピーマン肉詰め」などが登場した。

カフェ併設のグッズショップにて4,400円（税込）以上購入すると「オリジナルショッパー第4弾」のプレゼントも。オリジナルグッズは、公式オンラインストア（通販）「ちいかわマーケット」でも販売中。※ネームシールなど筐体販売のグッズは「ちいかわマーケット」での販売はなし。※「ちいかわマーケット」では、『オリジナルショッパー第4弾』のお買上特典はなしとなる。

■オリジナルメニュー福岡PARCO限定ver.なんか大きい討伐成功！クリームソーダむちゃフェスでの大きい討伐シーンのパジャマを着たちいかわ、ハチワレ、うさぎを再現したクリームソーダ。ほうきで攻撃！なんか大きい討伐成功だーッ‼ちいかわ：イチゴベースのソーダハチワレ：ブルーキュラソーベースのソーダうさぎ：マンゴーベースのソーダ福岡限定ver.はアイスは福岡県産ミルクアイスを使用、また地場産食材をそれぞれトッピング。

福岡PARCO限定ver.虫（緑）討伐アイスデザート「ギチギチギチ」虫（緑）登場。さすまた風フォークで討伐！虫を表現したバニラアイスの下にはカスタードとマンゴーダイスが入っている。福岡限定ver.はアイスは福岡県産ミルクアイスを使用、マンゴーは沖縄県産、ブルーベリーは熊本県産。更に福岡県産博多あまおう、福岡県産甘夏も追加でトッピング。※ピックはお持ち帰り可※さすまた風フォークは公式EC・ちいかわレストラングッズショップにて販売

ハチワレのピーマン肉詰めできあがりッ溶岩に見立てたポテトサラダにピーマンの肉詰めにされたハチワレが…脱出なるか？！※オリジナル皿は公式EC・ちいかわレストラングッズショップにて販売

■オリジナルグッズグッズお買い上げノベルティちいかわレストランオリジナルグッズは1種につきお一人様1点まで。※ランダム商品については別途記載。※開催時期により、取り扱い商品のラインナップには変更が生じる可能性があり。※価格は税込。※商品の価格・内容は変更になる場合あり。※在庫状況により、一部取扱いがない商品がある場合もあり。

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（文＝リアルサウンド ブック編集部）