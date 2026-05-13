レベルファイブとNHN PlayArtは、iOS／Android対応パズルゲーム『妖怪ウォッチ ぷにぷに』にて、『メダリスト』とのミニコラボイベントを5月17日より開催することを発表した。 【画像あり】「結束いのり」の立ち絵・ミニコラボビンゴの遊び方 本イベントは5月17日から5月31日までの期間で実施される。『妖怪ウォッチ ぷにぷに』にとって初となるミニコラボイベントで、『メダリスト』の「結束いのり」とともだちになる