レベルファイブとNHN PlayArtは、iOS／Android対応パズルゲーム『妖怪ウォッチ ぷにぷに』にて、『メダリスト』とのミニコラボイベントを5月17日より開催することを発表した。

【画像あり】「結束いのり」の立ち絵・ミニコラボビンゴの遊び方

本イベントは5月17日から5月31日までの期間で実施される。『妖怪ウォッチ ぷにぷに』にとって初となるミニコラボイベントで、『メダリスト』の「結束いのり」とともだちになることができる。キャラクターの詳細は『妖怪ウォッチ ぷにぷに』公式Xにて紹介予定だ。

ミニコラボイベントでは、ミッションをクリアするとミニコラボガシャをまわせるポイントなどの報酬が手に入る。『メダリスト』ミニコラボでは報酬として「ミミズ」が手に入り、集めた「ミミズ」を使ってミニコラボガシャをまわすことができる。

あわせて、コラボ開催を記念したリポストキャンペーンも実施される。『妖怪ウォッチ ぷにぷに』公式XでコラボPVが公開されており、公式XをフォローのうえコラボPVをリポストすると、抽選で合計10名に好きな妖怪ぷに1体がプレゼントされる。キャンペーン期間は5月13日から5月16日11時59分まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）