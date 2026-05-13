「SixTONES」田中樹（30）が、12日深夜放送の日本テレビ系「夜の音−TOKYOMIDNIGHTMUSIC−』（火曜深夜0・24）に代理MCとして出演し、喉の不調で活動を休止しているMCの「timelesz」菊池風磨（31）に言及した。オープニングから「こんばんは、菊池風磨です」とあいさつし、女優の畑芽育から「違います」と即、ツッコミを受けた田中。「実は、風磨から電話が来まして」と明かし、やりとりを説明した。「“お休みをいただ