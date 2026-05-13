中東情勢の影響を受け、カルビーの「ポテトチップス」に続き、カゴメもケチャップの包装の変更を予定していると、取引先に伝えていることがわかりました。複数の関係者によりますと、「カゴメ」はケチャップの一部商品のパッケージについて、5月末の変更などを検討していると、小売店などに伝えているということです。使うインクの量を減らすためで、関係者によりますと、「トマトのイラストを減らす」ことなどが検討されていると
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