中東情勢の影響を受け、カルビーの「ポテトチップス」に続き、カゴメもケチャップの包装の変更を予定していると、取引先に伝えていることがわかりました。複数の関係者によりますと、「カゴメ」はケチャップの一部商品のパッケージについて、5月末の変更などを検討していると、小売店などに伝えているということです。使うインクの量を減らすためで、関係者によりますと、「トマトのイラストを減らす」ことなどが検討されていると