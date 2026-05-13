ゲーム会社・レベルファイブが13日、一部のオンラインコミュニティにおいて、同社のゲームソフトを無断で複製・配布する行為を確認したと報告し、警告した。【画像】レベルファイブ、著作権侵害の被害！警告の声明文公式サイトにて「当社の許諾なく行われるゲームソフトの複製・配布について」と題して、「現在、一部のオンラインコミュニティにおいて、当社のゲームソフトを無断で複製・配布する行為が確認されております」と