レベルファイブ、著作権侵害の被害で警告 ゲームソフト無断で複製・配布する行為確認「厳正に対処してまいります」

レベルファイブ、著作権侵害の被害で警告 ゲームソフト無断で複製・配布する行為確認「厳正に対処してまいります」