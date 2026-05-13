フィギュアスケート女子で五輪2大会出場の安藤美姫さんが13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。フィギュアスケート女子の坂本花織（26＝シスメックス）が同日、地元の神戸市内で行った現役引退会見の中で、結婚していたことを電撃発表したことについて「ハッピーエンドプラスハッピースタート」と、笑顔で祝福した。会見の最終盤、坂本は「私事ではございますが、先日結婚しました」と報告。会場から大きなどよ