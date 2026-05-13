静岡大学と浜松市が本社の自動車・二輪向けクラッチメーカーがネーミングライツの契約を締結し12日、記念式典が行われました。契約を締結したのは、静岡大学と自動車や二輪向けクラッチメーカーの「エフ・シー・シー」です。12日は、関係者らが出席してネーミングライツ施設の記念式典を行い開設を祝いました。ネーミングライツ事業契約が結ばれた工学部5号館の教室は、「