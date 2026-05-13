不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第４回公判が１３日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、番組ロケに同行したアシスタントディレクター（ＡＤ）が被害当日の様子を証言した。出廷したアシスタントディレクターの女性は、フリーランスとして同番組のロケを不定期で２〜３か月に１回担当した。現在ＡＤ歴８年ほどで、月に２０〜２５本の撮影をこなしているという。この日