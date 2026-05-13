韓国で飲酒状態で車を運転して日本人観光客の親子をはね、母親を死亡させた30代の男に懲役刑が言い渡された。【関連】日本人親子も巻き込まれた韓国の飲酒運転、実刑判決「わずか1割」の現実5月12日、法曹界によると、ソウル中央地裁・刑事25単独（イ・ソンヨル判事）は、道路交通法上の飲酒運転および特定犯罪加重処罰法上の危険運転致死傷の容疑で起訴された30代の男の判決公判で懲役5年を言い渡した。また、事故当時に男が運転