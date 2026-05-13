カルビーの定番商品が、しばらく“いつもと少し違う姿”で店頭に並びます。カルビーは5月12日、中東情勢の緊迫化に伴う原材料調達への影響を受け、ポテトチップスをはじめとした計14品のパッケージ仕様を見直すと発表しました。商品の安定供給を優先するための対応で、対象商品のパッケージに使用する印刷インクを従来仕様から「2色」に変更。調達不安定化に備えた当面の措置として、2026年5月25日週以降、店頭で順次切り替