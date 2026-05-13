勝負に敗れた直後の表情まで絵になる。廣井佑果子が見せた“への字口”の悔し顔にファンが沸いた。【映像】元ミスコン美女、完敗で思わず“への字口”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第5回が5月9日に配信。序盤から効率良くポットを獲得し、暫定首位に立っていた廣井佑果子が、強敵の一撃を受け、思わず表情を崩す場面があった