勝負に敗れた直後の表情まで絵になる。廣井佑果子が見せた“への字口”の悔し顔にファンが沸いた。

【映像】元ミスコン美女、完敗で思わず“への字口”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第5回が5月9日に配信。序盤から効率良くポットを獲得し、暫定首位に立っていた廣井佑果子が、強敵の一撃を受け、思わず表情を崩す場面があった。

この場面、羽田千夏はスペードの「65」で参戦。同じスートで数字が続いている、いわゆるスーテッドコネクターだ。ポーカーでは一見小さく見える手だが、ストレートやフラッシュに発展しやすく、ハマれば大きなポットを狙えるタイプの手でもある。

一方の廣井はダイヤの「A10」。同じスートの「A10」は、フラッシュの可能性も残る見栄えのいい手で、勝負に出たくなる形だ。テーブルでは、遠目に座る羽田を廣井がチラリと見る場面もあり、熱のこもった空気が流れた。

フロップはダイヤの「6」、ダイヤの「7」、スペードの「4」。羽田にとっては手札の「6」がヒットした上に、ストレートの可能性も見える好形だ。ここはお互いチェックで進行した。

ターンはクラブの「6」。ここで羽田は、手札の「6」と場の2枚の「6」を合わせて、6のトリップスを完成させた。トリップスとは、場に同じ数字が2枚出て、自分の手札1枚と合わせて3枚そろう形のこと。相手からは持っているかどうかが見えにくく、決まると一気に強力な武器になる。

ここで羽田は5000点をベット。廣井もコールした。廣井はまだAハイの状態だが、リバーでAが落ちればトップペア、ダイヤが落ちればフラッシュの可能性がある。簡単には降り切れない場面だった。

リバーはクラブの「A」。廣井に待望のAがヒットし、Aのワンペアに。見た目にはかなり勝負したくなるカードだが、羽田のトリップスには届いていない。廣井は最後に強いカードをつかんだものの、羽田はその一段上の役をすでに完成させていた。

長考する羽田と、それをじっと見つめる廣井。しばらく間があった後、羽田は1万2000点をベットした。廣井もこれをコールし、勝負はショーダウンへ。羽田が「6」のトリップスを見せると、廣井は状況を理解したように、口を“への字”に歪ませた。

勝負には敗れたが、その悔しそうなリアクションまで美しい。その後は納得したように少しだけ微笑み、すぐに次のハンドへ意識を切り替えていた。

S級の美貌に、負け顔まで隙なし。廣井が見せた可愛らしい“への字口”の悔し顔に、視聴者からは「負けても美人」「空気がピリッ」「うだちーいいよー！」と反響が集まっていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）