ドラマ『10回切って倒れない木はない』第5話場面カット（C）日本テレビ 5月10日に放送された日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』第5話において、主人公ミンソク（志尊淳）と桃子（仁村紗和）の恋が大きな進展を見せた。（ネタバレあり）【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第5話場面カット物語は、自転車事故で負傷した桃子を巡る三角関係から加速。当初、ミンソクは桃子の姉・杏子（入山法子）の