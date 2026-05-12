巨人５−３広島（セ・リーグ＝１２日）―−巨人が今季初のサヨナラ勝ち。同点の九回、佐々木が決勝２ランを放った。マルティネスが今季初勝利。広島は２度のリードを守れず、４番手の中崎が力尽きた。◇阪神１０−０ヤクルト（セ・リーグ＝１２日）―−阪神が高寺の先頭打者アーチを含む４本塁打で快勝した。西勇は６回無失点。ヤクルトは吉村が打球の直撃を受け一回一死で降板、救援陣も踏ん張れなかった。◇ＤｅＮＡ３−１