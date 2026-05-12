上山市で鉄瓶など鋳物製品を製造する企業が、4月、中国で開かれたアジア最大級の博覧会で、銀賞を受賞しました。その企業の社長が12日、上山市長を訪問し、受賞を報告しました。上山市役所を訪れたのは、市内で鋳物製品を製造する「株式会社あらい」の荒井幹雄社長らです。「あらい」は、4月、中国の海南省で開かれたアジア最大級の伝統工芸品などの博覧会に鉄瓶などの自社製品を出展しました。世界の67の国や地域から3400社以上が