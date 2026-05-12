１１日、カイロでＩＮＡのサッタル・シャリフ社長と会談する傅華氏。（カイロ＝新華社記者／劉磊）【新華社カイロ5月12日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は11日、エジプトのカイロで、イラク通信社（INA）のサッタル・シャリフ社長、レバノン情報省のハッサン・ファルハ総局長、イエメン情報・文化・観光省のフセイン・バイスリム副大臣ら、「グローバルサウス」メディアシンクタンク・ハイレベルフォーラム中国アラブパートナ