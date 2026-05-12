【名探偵コナン はんこコレクション】 5月12日 追加 【拡大画像へ】 インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会は5月12日、「名探偵コナン はんこコレクション」に、新作映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」で活躍する萩原千速、横溝重悟、世良真澄、松田陣平、萩原研二の5名のハンコを追加した。 「名探偵コナン はんこコレクション」は、T