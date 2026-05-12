【名探偵コナン はんこコレクション】 5月12日 追加

【拡大画像へ】

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会は5月12日、「名探偵コナン はんこコレクション」に、新作映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」で活躍する萩原千速、横溝重悟、世良真澄、松田陣平、萩原研二の5名のハンコを追加した。

「名探偵コナン はんこコレクション」は、TVアニメ「名探偵コナン」のキャラクターイラストと好きな名前や文字で作れるオーダーメイドはんこ。選べるキャラクターは追加した5名を合わせて総勢55種類。

主人公の江戸川コナン、工藤新一をはじめ、灰原哀、怪盗キッド、赤井秀一、安室透、小嶋元太、円谷光彦、吉田歩美、鈴木園子、降谷零、沖矢昴、羽田秀吉、犯人など人気キャラクターが揃っている。

フォントは3種類から選ぶことができ、苗字や名前はもちろん、ペンネームやハンドルネーム。「OK」、「見ました」、「ありがとう」というメッセージを入れることも可能。キャラクターの名前そのままのはんこを作ることもできる。

文字のフォントは3種類

名前だけでなく、メッセージも刻印可能

本体はセルフインクタイプ、木彫りタイプ、黒水牛タイプから選べる。ケースの色はブルーだが、ジン、ウォッカ、ベルモット、犯人は「黒ずくめの組織・犯人カラー」のブラックを基調にしたケースになる。

ケースはブルーとブラック

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996