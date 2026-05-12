開催：2026.5.12 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 3 - 9 [ジャイアンツ] MLBの試合が12日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとジャイアンツが対戦した。 ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルドで試合は開始した。 2回表、4番 ラファエル・ディバース 8球目を打って右中間スタンドへのホームランで