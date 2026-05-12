開催：2026.5.12

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 3 - 9 [ジャイアンツ]

MLBの試合が12日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとジャイアンツが対戦した。

ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルドで試合は開始した。

2回表、4番 ラファエル・ディバース 8球目を打って右中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 LAD 0-1 SF

4回裏、6番 マックス・マンシー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 1-1 SF、7番 アンディ・パヘス 5球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでドジャース得点 LAD 2-1 SF

6回表、5番 エリオト・ラモス 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 LAD 2-3 SF

6回裏、6番 マックス・マンシー 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 3-3 SF

7回表、4番 ラファエル・ディバース カウント3-2から押し出しの四球でジャイアンツ得点 LAD 3-4 SF、6番 ウィリー・アダメス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 LAD 3-6 SF

9回表、6番 ウィリー・アダメス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 LAD 3-7 SF、7番 マット・チャプマン カウント3-1から押し出しの四球でジャイアンツ得点 LAD 3-8 SF、9番 ヘスス・ロドリゲス 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでジャイアンツ得点 LAD 3-9 SF

試合は3対9でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのマシュー・ゲージで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はドジャースのアレックス・ベシアで、ここまで1勝1敗2S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、0安打、0打点、打率は.233。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で5.0回を投げ、6安打（1本塁打）、3失点、5奪三振、防御率は5.88となっている。

ここまでドジャースは24勝17敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ジャイアンツは17勝24敗で7.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-12 14:22:13 更新