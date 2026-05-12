◇NBA西PO準決勝・第4戦 レイカーズーサンダー（2026年5月11日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が11日（日本時間12日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第4戦の本拠地サンダー戦に先発出場した。第1Qに連続得点をマークする場面もあったが、前半は3P不発の4得点。チームは45ー49と4点ビハインドで折り返した。前回の試合となった9日（同10日）準決勝第3戦の本拠地サンダー戦では、PO最多タイの5本