ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける「やのまん」の「日本風景」シリーズから、「向日葵の丘と入道雲（北海道）」と「夏夜を彩る大花火（新潟）」が登場！陽光の中で咲くひまわりの花と、夏の夜空に咲く色彩豊かな花火のパズルで、日本の夏の情景がお部屋で堪能できます☆ やのまん「日本風景」シリーズ「夏柄ジグソーパズル」 発売日：2026年5月下旬取扱店舗：全国の玩具店、家電量販店、劇場物販、公式ECサイ