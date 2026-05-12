ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける「やのまん」の「日本風景」シリーズから、「向日葵の丘と入道雲（北海道）」と「夏夜を彩る大花火（新潟）」が登場！

陽光の中で咲くひまわりの花と、夏の夜空に咲く色彩豊かな花火のパズルで、日本の夏の情景がお部屋で堪能できます☆

やのまん「日本風景」シリーズ「夏柄ジグソーパズル」

発売日：2026年5月下旬

取扱店舗：全国の玩具店、家電量販店、劇場物販、公式ECサイトなど

ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売を手掛ける「やのまん」

今回、日本の美しい夏の風景を題材としたジグソーパズル「日本風景」シリーズから、「向日葵の丘と入道雲（北海道）」と「夏夜を彩る大花火（新潟）」の2種がラインナップされます。

向日葵の丘と入道雲（北海道） 500ピース

価格：2,200円（税込）

ピース数：500ピース ※専用フレームは別売りです

パズル完成サイズ：38×53cm

内容物：パズルピース（500ピース）、専用のり、へら、サービスカード

写真：堀町政明/アフロ

協力：北海道北竜町

北海道北竜町に広がるひまわり畑の夏景色を切り取った一枚。

青空の下、見渡す限りに咲き誇るひまわり畑と、空高く湧き立つ入道雲が美しい調和を生み出します。

自然の雄大さと季節の彩りが、完成後の空間に明るさと開放感をもたらします。

日本の夏を映し出したパズルは、木製フレームとの相性ばっちりです！

アルミ製フレームなら、すっきりとした印象になります☆

夏夜を彩る大花火（新潟） 300ピース

価格：1,760円（税込）

ピース数：300ピース ※専用フレームは別売りです

パズル完成サイズ：26×38cm

内容物： パズルピース（300ピース）、専用のり、へら、サービスカード

写真：玉置じん/アフロ

夜空を埋め尽くすように咲き誇る、色鮮やかな大花火。

組み進めるほどに、夏祭りの空気感や懐かしい情景が浮かび上がります。

一瞬で消えてしまう美しさを、じっくりと味わえる一枚です。

コンパクトな仕上がりなので、お部屋だけでなく、玄関などのスペースに飾るのもおすすめです。

木製フレームに入れれば、1枚の絵画作品のよう。

シンプルなアルミ製フレームなら、夜空を彩る花火の色彩を引き立てます。

開発担当者コメント

今回の日本風景シリーズ新作は、日本の「THE・夏」をストレートに感じていただきたいという想いで企画しました。

北海道・北竜町のひまわり畑は、その圧倒的な色彩と開放感を再現するため、夏らしい青空、立体的な入道雲、見渡す限りのひまわりのコントラストにこだわりました。

500ピースという組み応えのあるボリュームですが、湧き立つ入道雲や一輪ごとの花の向きをヒントに、爽やかな風を感じながら夢中になって組み上げる高揚感を味わっていただけるはずです。

また、新潟の花火は、夜空を埋め尽くす一瞬の花火を、ジグソーパズルを通じて永遠の瞬間として手元に残していただきたいと思い選考しました。

300ピースと挑戦しやすいサイズ感ながら、深い夜の空と鮮やかな火花が織りなす情景をじっくりと堪能いただけます 。

どちらも完成後はお部屋に飾っていただき、夏のエネルギーに満ちた最高のインテリアとしてお楽しみいただけますと幸いです。

日本の夏の風景をお部屋に飾れるジグソーパズル！

やのまん「日本風景」シリーズ「向日葵の丘と入道雲（北海道）」と「夏夜を彩る大花火（新潟）」は、2026年5月下旬より全国の玩具店、家電量販店、劇場物販、公式ECサイト等にて販売開始です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道のひまわり畑＆新潟の大花火！やのまん「日本風景」シリーズ「夏柄ジグソーパズル」 appeared first on Dtimes.