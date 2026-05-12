リコーは5月11日、360度カメラ「RICOH THETA」で取得した360度空間データをもとに、独自のAIを活用して賃貸物件向けの情報掲載・集客業務用コンテンツを自動生成する取り組みを開始することを発表した。まずはLIFULLと連携し、2026年6月からLIFULL HOME'S（ライフル ホームズ）の賃貸物件で取り組みの活用を開始する。両社の取り組みの第一弾として、360度空間データから物件の特徴や注目ポイントを解析し、物件の魅力を直感的に伝