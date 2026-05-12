JR秋田駅で自殺予防の街頭キャンペーンが行われ、参加者が、一人で悩みを抱え込まないよう呼びかけました。12日朝、JR秋田駅では自殺予防に取り組む団体などが、通勤通学の人たちにパンフレットなどを配って自殺防止を呼びかけました県警察本部のまとめによりますと、ことし1月から3月末までに県内で自殺した人は42人で、特に新生活が始まる前の3月の自殺者の数は、去年と比べて6人多い21人となっています。5月の大型連休明