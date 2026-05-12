５月１２日の北海道内は気温が上がり、場所によっては夏本番の暑さとなる見込みです。熱中症には注意が必要です。照りつける太陽の下で思わず昼寝をしてしまう人も…札幌では午前１０時半までにすでに２２℃を観測しています。１２日の道内は、南から暖かい空気が流れ込んだ影響などにより気温が上がり、特に道東の内陸では季節先取りの陽気となりそうです。予想最高気温は帯広や美幌などで２７℃、北見などで２６℃と夏本番の暑さ