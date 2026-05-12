高市早苗首相は12日の閣僚懇談会で、米新興企業アンソロピックの最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」などを悪用したサイバー攻撃への懸念を踏まえ、松本尚サイバー安全保障担当相に対策の検討を指示した。佐藤啓官房副長官が記者会見で明らかにした。松本氏は記者会見で、サイバー攻撃への対応に関し「喫緊の課題だ。政府として対策パッケージを速やかに取りまとめたい」と述べた。対策は重要インフラ事業者に提示する方