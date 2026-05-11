競輪ワールドシリーズに参戦する外国人選手の男女６選手が１１日、都内で来日記者会見に臨んだ。注目は２０２４年パリ五輪で３冠に輝くなど自転車競技で絶対王者として君臨するハリー・ラブレイセン（２９＝オランダ）だ。同シリーズは６月３日開幕の防府から８月川崎まで、計１０節で熱戦が繰り広げられる。形や名称を変えながら２０１９年まで行われていた短期登録制度を利用しての外国人選手との交流レースがコロナ禍を経て