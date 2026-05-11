日置市でふるさと納税を活用した珍しいプロジェクトが行われました。子どもたちが笑顔になるその取り組みとは。日置市の城山公園で行われたのは「日置市笑顔プロジェクト」です。このプロジェクトは、ふるさと納税を活用したもので日置市の子どもたちにシュークリームを通じて、楽しい思い出を作ってもらおうと企画されました。遠足で公園を訪れた伊集院幼稚園の園児およそ120人に青山じゅあんの看板商品「薩摩7