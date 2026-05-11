JR九州が11日、前年度の連結決算を発表しました。過去最高の営業収益を記録しています。JR九州が発表した2025年度の売上高にあたる営業収益は、前年度を459億円上回る5003億9300万円となりました。5000億円台となるのは初めてで、去年4月から鉄道運賃を引き上げた効果や、不動産販売の増収・増益に後押しされ、過去最高を記録したということです。博多駅空中都市プロジェクトの計画中止などで、222億円の特別損失を計上しましたが