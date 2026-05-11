大雨シーズンを前に、川が溢れた時の危険を知っておくことが大切です。新しい「防災気象情報」のポイントも！ 【写真を見る】大雨シーズン前に危険な場所を事前確認 東海豪雨で被害…水害から命を守るため適切な避難行動を 愛知･庄内川下流 （桜沢信司気象予報士愛知･清州市）「新幹線の橋が架かる川の周辺は、ほかよりも川幅が狭いため川が氾濫しやすい場所なんだそうです」 庄内川の下流で、梅雨や台風などで河