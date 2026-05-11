（新静岡セノバ前から中継岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（岩本 美蘭 アナウンサー）ここからは「しずおか献立予報」をお伝えしていきます。このコーナーは、スーパーで聞いたお買い得な食材をお値段とともに紹介していくコーナーです。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。今回教えていただけるのは「フードマーケットマム」青果