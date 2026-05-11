補助金を利用すればガソリン車の軽ハイトワゴンより安く買える可能性も!?ホンダは2026年4月10日、小型5ドアスポーツEV（電気自動車）「Super-ONE（スーパーワン）」を同年5月下旬に発売すると発表しました。スーパーワンはAセグメントの小型EVで、グランドコンセプトに「e：Dash BOOSTER」を掲げています。日常の移動を「刺激的で気持ちの高ぶる体験」へと進化させることを目指した1台です。【画像】これがホンダの新型“ちい