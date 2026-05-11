2025年行われた国勢調査の速報値が公表され、石川県の人口は5年前の調査から4万人以上減り、110万人を割り込みました。珠洲市で34%あまり減少するなど奥能登の人口減少が深刻化しています。2025年10月の国勢調査によりますと、県内の人口は108万8221人で、前回2020年の調査に比べて4万4305人減少しました。減少率は3.91%で減少数、減少率ともに過去最大となっています。珠洲市、輪島市、能登町など能登半島地域で人口流出深刻化市