女優・浜辺美波（25）が11日、自身のインスタグラムを更新。旅行中のプライベートショットを公開した。浜辺は「あったかい季節になりましたねまだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と、プライベートで旅行したことを報告。美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりましたまた行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！今度は何県に行こうかとたまに話しますどこがおすすめでしょ